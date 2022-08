Napoli, infortunio di Demme è più serio del previsto

Il Corriere dello Sport si concentra sull’infortunio subito da Diego Demme durante l’allenamento con il Napoli.

Qualche giorno fa il centrocampista del Napoli Diego Demme ha subito una contusione tra caviglia e piede durante un allenamento. Il Corriere dello Sport riporta le ultime circa l’episodio affermando che si tratta di una circostanza molto seria.

“Non erano rassicuranti le prime sensazioni e i controlli hanno confermato il timore di uno stop piuttosto lungo. Demme potrebbe saltare le prossime otto partite, sei di campionato e le prime due di Champions League, dopo il trauma contusivo rimediato in allenamento, giovedì, che lo aveva costretto a lasciare in anticipo la seduta. Spalletti dovrà rinunciare ad un’alternativa prezioso a centrocampo e non potrà contare su di lui per diverse gare. I tempi di recupero potrebbero ovviamente variare ma prevale sempre la linea della prudenza e per questo il rientro in campo potrebbe esserci solo a ottobre (il 2 si riparte col Torino) quando terminerà la sosta per le nazionali di settembre.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Napoli-Monza, l’invito ai tifosi azzurri

Napoli-Monza, il numero di spettatori sale a circa 40mila

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il caso del video di minacce e insulti tra esponenti del Pd