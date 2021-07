Napoli, infortunio Lozano: ecco i tempi di recupero del giocatore

La Gazzetta dello Sport ha parlato dei probabili tempi di recupero dell’attaccante del Napoli Hirving Lozano.

L’attaccante del Napoli Hirving Lozano ha subito un grave infortunio con la Nazionale messicana. L’infortunio si è subito rivelato grave, tant’è che il messicano ha passato una notte in ospedale. Fortunatamente le condizioni dell’attaccante non sono gravi, ma i tempi di recupero non sono molto brevi.

A tal proposito la Gazzetta dello Sport riporta:

“La Federcalcio messicana ha comunicato che Lozano ha già lasciato l’ospedale e rimarrà nei prossimi giorni in albergo. E’ difficile, adesso, preventivare il suo rientro a Napoli: la stessa federazione ha parlato di un possibile recupero in 4-6 settimane stando alle previsioni dei medici.”

