Napoli, infortunio Osimhen: domani risonanza magnetica per l’attaccante

Secondo Sky Sport, dopo l’infortunio l’attaccante del Napoli Victor Osimhen si sottoporrà ad una risonanza magnetica.

Durante l’allenamento odierno del Napoli Victor Osimhen è stato costretto a fermarsi a causa di un risentimento muscolare. Di conseguenza l’attaccante non potrà scendere in campo domani, quando alle ore 18 il Napoli sfiderà la Salernitana allo Stadio Arechi.

A tal proposito ci ha pensato Sky Sport a riportare una notizia sulla questione. Mentre il Napoli sarà in campo, Victor Osimhen verrà sottoposto ad una risonanza magnetica per capire meglio come comportarsi per lasciarsi alle spalle l’infortunio il prima possibile. L’entità del problema però, non sembra essere completamente preoccupante.

“L’attaccante ha accusato un problema muscolare al polpaccio, dove aveva già subito una botta: non sembra un infortunio serio ma, considerando che ci avviciniamo alla sosta per le Nazionali, il Napoli potrebbe anche valutare una gestione prudente, senza caricare il giocatore. Domenica 31 ottobre, mentre i compagni saranno in campo contro la Salernitana, Osimhen si sottoporrà a una risonanza magnetica per conoscere l’entità dell’infortunio. Bisogna tenere contro anche della struttura fisica dell’attaccante, un fattore che invita ad avere maggior cautela.”

