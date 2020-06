Napoli-Inter, 1-1: Mertens risponde ad Eriksen, azzurri in finale

Il match inizia su ritmi alti, pendendo soprattutto dalla parte nerazzurra. L’Inter schiaccia il Napoli nella propria metà campo e dopo pochi minuti passa in vantaggio. Un calcio d’angolo in apparenza innocuo battuto da Eriksen sorprende Ospina, che si fa passare in maniera clamorosa la palla sotto le gambe.

La prima frazione va avanti con gli uomini di Conte arrembanti verso la metà campo azzurra, e con la compagine partenopea che prova in maniera timida a ripartire. Pian piano gli uomini di Gattuso prendono coraggio ed in contropiede colpiscono: rilancio perfetto di Ospina che trova Insigne. Il 24 azzurro aggancia come meglio non poteva e offre a Mertens un cioccolatino solo da scartare. Il belga non sbaglia e fa 1-1.

Nella seconda frazione la squadra di De Laurentiis scende in campo con maggiore cattiveria e fisicamente più pimpante. Gli azzurri sfiorano il gol in molteplici occasioni, ma anche l’Inter non è da meno. Ospina infatti si supera prima su Lukaku e poi su Eriksen, facendosi trovare pronto e reattivo.