Napoli-Inter, Bastoni: “Abbiamo grandi ambizioni, lotteremo in ogni gara”

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista a Sport Mediaset pochi giorni prima della sfida contro il Napoli.

Domenica 18 aprile il Napoli e l’Inter si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona per la trentunesima giornata di campionato, Il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset ed ha parlato proprio di questa gara, oltre a fare un breve riferimento al percorso dell’Inter in campionato.

“Siamo al primo posto della classifica sotto la guida di Conte, ma la parola Scudetto non la pronunciamo ancora. Il Mister ci dice di continuare a mantenere la concentrazione di sempre e non distrarci. Stiamo facendo un bel percorso, e si vede poiché abbiamo vinto le ultime undici volte. Ci stiamo avvicinando al titolo, ma finché non avremo la certezza matematica lotteremo ad ogni gara. Quella di domenica sarà una bella partita perché anche il Napoli deve lottare per la Champions League.”

