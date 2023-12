Napoli-Inter, Inzaghi ha scelto chi schierare in difesa

Secondo La Gazzetta dello Sport Simone Inzaghi avrebbe già scelto la difesa dell’Inter in vista della sfida contro il Napoli.

Mancano poco più di due giorni alla sfida di campionato tra Napoli ed Inter che avrà luogo allo Stadio Diego Armando Maradona. Il fischio d’inizio è infatti previsto alle ore 21 di domenica 3 dicembre. Per quanto riguarda le scelte di formazione, il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi avrebbe già scelto i giocatori da schierare in difesa.

Di seguito i dettagli riportati dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

“Domenica a Napoli, Simone Inzaghi si prepara a far giocare la squadra tipo in ogni reparto: riecco il trio Darmian-De Vrij-Acerbi in partenza per scacciare via la paura di Kvara e Osimhen. Il test è duro, ma questa Inter otto volte su tredici non ha subito reti in campionato: il primato di ‘clean sheet’ è al momento condiviso con la Juve, pratica e sbarazzina di Allegri.”

