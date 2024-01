Napoli-Inter, le parole di Mazzarri alla vigilia

Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida contro l’Inter.

Napoli ed Inter si sfideranno nella finale della Supercoppa italiana lunedì 22 gennaio alle re 20 ed alla vigilia del match il tecnico Walter Mazzarri è intervenuto in conferenza stampa.

Di seguito le sue parole:

“Non firmo per il pareggio. Non dimentichiamo che sto allenando dei ragazzi che sono campioni d’Italia, finché qualcun altro non vincerà lo scudetto. Con l’Inter in campionato abbiamo avuto possesso palla superiore ma abbiamo perso 3-0 in contropiede: noi abbiamo fatto la partita con possesso palla e palle gol, loro hanno trovato la porta in tre occasioni. Il calcio è una materia particolare, che va interpretata in una certa maniera. Domani ho ragazzi forti: siamo carenti a livello di organico perché abbiamo diverse defezioni, ma a livello di mentalità ce la giocheremo alla pari con l’Inter.”

Sugli infortunati afferma:

“Lo sapete, ci sono pochi allenamenti tra una gara e l’altra: oggi faremo il penultimo. C’è Demme da capire se può essere recuperato per vedere se può andare in panchina, Olivera di sicuro no. Cajuste probabilmente lo recuperiamo, Zielinski sta bene a livello fisico: ha recuperato e ha giocato uno spezzone di partita, non so che minutaggio possa avere ma lo verificheremo oggi”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ADL, offerta panchina del Napoli a Pioli: risposta secca del tecnico

Applausi per Juan Jesus: “Si inventa una volata offensiva con tanto di assist”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tennis, presentazione dell’Australian Open 2024