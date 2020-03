Napoli-Inter? Nerazzurri con una batteria d’attaccanti spaventosa. Mercato: triangolo Napoli-Inter-PSG

SPUD: Allan e Lozano all’Everton? Allan ha dato la disponibilità e preferirebbe l’Inghilterra con Ancelotti, ma c’è un triangolo con Inter. Il PSG chiede Koulibaly, ma il Napoli da queste situazioni vuole ricavare altre situazioni. De Laurentiis ha incontrato Wanda Nara per convincere Icardi a venire a Napoli

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare del Napoli, del prossimo match di Coppa Italia tra la squadra azzurra e l’Inter oltre a molti altri argomenti.

Queste le loro opinioni riportate da ForzAzzurri:Net:

Chiariello: “Capisco il discorso del danno d’immagine, ma l’interesse dei più forti sta prevalendo sui più deboli, ad ogni livello”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo: “La grande follia è cominciata: era prevedibile succedesse quello che sta succedendo. In Italia negli anni dove imperava la Democrazia Cristiana, il governo cadeva continuamente, durava poco perché era tutto frutto di faide. Il pentapartito si atteggiava in base a quelli che erano i rapporti di forza del momento, qual era l’unica certezza? 14:30 di domenica palla al centro, 15:30 tutto il calcio minuto per minuto. Ad oggi se uno ha voglia di andare a vedere una partita, non sa neanche se il biglietto esiste o meno. Napoli-Inter di giovedì, ce la possiamo andare a vedere o no? Si gioca o non si gioca? E come si gioca? Con la reciprocità di Juventus-Milan? Perché se la Juve gioca con il Milan ci sono i piemontesi sugli spalti e se gioca contro l’Inter non si gioca? Il Coronavirus ha un colore? Quelli che sono venuti a Lecce da Bergamo, come mai erano lì? L’interesse dei più forti sta prevalendo sui più deboli, ad ogni livello”.

Diaconale: “Gli interessi di Lazio e Atalanta sono paritari. Lotito irritato dalla decisione presa senza consultarlo”

Arturo Diaconale, responsabile comunicazione della Lazio: “Capisco perfettamente l’interesse dell’Atalanta ad anticipare la partita con la Lazio per avere possibilità di preparare la partita col Valencia. La Lazio anche ha interesse a preparare la partita con l’Atalanta che è una diretta concorrente, mancano ancora un po’ di giornate alla fine del campionato e comunque stiamo parlando di un diritto. Gli interessi di Atalanta e Lazio devono essere posti sullo stesso piano. Un giorno in più, sulla gestione degli infortunati, nel calcio professionistico di questo livello, conta e può pesare. Non capisco perché accusare la Lazio perché non si piega ad un interesse altrui. Credo che gli interessi siano paritari, pertanto non si capisce perché l’uno debba prevalere sull’altro. Parole di Agnelli? La reazione del presidente Lotito è stata sicuramente irritata rispetto ad una scelta che può provocare un’alterazione all’andamento del campionato. In seguito a ciò si è scatenato il caos. Il caso coronavirus ha fatto capire a Marotta che non sta più alla Juve? Sì, sta con una diretta concorrente e fa gli interessi della sua squadra”.

SPUD: “Berardi all’Arsenal. Triangolo Napoli-Inter-PSG. Positivo sull’incontro Mertens-De Laurentiis. Attenzione alla dirigenza Milan. Pjanic-Sarri peggio di Insigne-Ancelotti”

SPUD: “Domenico Berardi ha dato l’ok all’Arsenal. Il Napoli ha incontrato Boga 15 giorni fa, una situazione da monitorare, visto le situazioni che abbiamo in attacco. Allan e Lozano all’Everton? Allan ha dato la disponibilità e preferirebbe l’Inghilterra con Carlo Ancelotti, ma c’è un triangolo con Inter. Il PSG chiede Koulibaly, ma il Napoli da queste situazioni vuole ricavare altre situazioni. De Laurentiis ha incontrato Wanda Nara per convincere Icardi a venire a Napoli. Il Napoli è vigile su tante situazioni, lo stesso Petagna può essere una pedina di scambio. A quel punto Milik uscirebbe, ancora tutto da vedere dove andrà. Antonio Conte oltre a stimare tantissimo Mertens, vorrebbe Allan: ecco perché si incastrano Allan, Koulibaly, Icardi. A 85 milioni De Laurentiis lascerà Koulibaly, per Allan tra i 30-40 milioni. Il 14 febbraio ho dato l’esclusiva di Dries a Napoli, anche se è del 4 gennaio. C’è un giocatore del Milan seguito dal Napoli da un anno che è molto gradito da Gattuso ed ha stima piena di De Laurentiis: Romagnoli. Faraoni? Sui terzini sono spaesato. Gattuso ripartirà da Napoli, nella conversazione tra Mertens e De Laurentiis, oltre gli aspetti tecnici c’è una situazione tecnica dove il calciatore ha avuto certezze sulla composizione della squadra che verrà. Campionato falsato? E’ un macello. Non credo tantissimo nei complotti, ma questo Paese è in balia del caos. Se devo spendere una parola, anziché farlo sul coronavirus, palerei di ciò che sta succedendo al confine della Turchia. Malcuit? Andrà via, mi dispiace anche per Hysaj. Il Napoli l’anno prossimo ripartirà da Alex Meret. Boban potrebbe andare via dal Milan. Casino in casa Juventus con Sarri, Insigne-Ancelotti non sono niente in confronto Pjanic-Sarri”.

Colonnese: “Napoli-Inter sarà una partita difficile, tifo al 51% per i nerazzurri”

Francesco Colonnese, ex Napoli e Inter: “Quello di Manolas nel Napoli era il mio ruolo preferito, in Serie A ci sono pochi difensori validi. Napoli-Inter? All’epoca facemmo l’impresa, vincendo ai rigori. Sarà una partita difficile giovedì, è vero che il Napoli all’andata ha fatto 1-0, ma è poco, l’Inter ha un potenziale forte ed una batteria d’attaccanti spaventosa. Il Napoli è tornata su quando ha cominciato ad avere compattezza difensiva. Bella prova quella di giovedì perché Manolas e Maksimovic saranno contro due veri attaccanti. Giovedì tiferò per il bel gioco, per una bella partita e per l’Inter al 51%”.

Chiariello: “Non importa il bel gioco, ma la compattezza che Gattuso ha dato alla squadra”

Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli: “Come si fa a non amare uno come Gennaro Gattuso? Già il Fatto che il suo nome è quello del santo patrono della città, la dice tutta. Non puoi non amarlo dopo ciò che dice in conferenza “Stamm mur e muro con l’ospedale”. Contro il Torino ho visto una squadra felice, è questo che voglio, non importa il bel gioco, ma vedere la compattezza”.

