Napoli-Inter, nessuna conferenza per Mazzarri alla vigilia

Domenica sera andrà in scena la sfida tra Napoli-Inter; alla vigilia del match Walter Mazzarri non terrà la consueta conferenza stampa.

Nella giornata di sabato, il giorno prima della sfida tra Napoli ed Inter, il tecnico azzurro Walter Mazzarri non interverrà in conferenza stampa. Il motivo ha a che fare con il match di Champions League avvenuto solo due giorni fa.

Come ricorda il giornalista Antonio Petrazzuolo, in occasione di un doppio impegno settimanale la conferenza stampa del club azzurro spesso non avviene.

Ecco quanto si legge sull’account Twitter del giornalista:

“Come già avvenuto in altre occasioni, nella settimana del doppio impegno (Champions-Campionato) domani non ci sarà la conferenza stampa di Mazzarri.”

