Napoli-Inter, nessuna dichiarazione di Mazzarri: parla Meluso

Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri non rilascerà alcuna dichiarazione dopo la sfida persa contro l’Inter.

Al termine di Napoli-Inter Walter Mazzarri non ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Al suo posto è intervenuto il Direttore sportivo Mauro Meluso che ha spiegato le ragioni di tale scelta.

“Mazzarri ha preferito non venire, perché vogliamo che sia in panchina e volevamo evitare dichiarazioni che potessero creare problemi.”

Successivamente Mauro Meluso ha parlato di un episodio arbitrale specifico, affermando di non essere d’accordo con la decisione finale di Massa.

“Crediamo che l’arbitro Massa ed il VAR siano incappati in una giornataccia. Può capitare a chiunque, anche a calciatori come Osimhen, Calhanoglu, Lautaro. Non è stata una giornata felice dell’arbitro. Il primo gol ci ha dato una mazzata psicologica ed era fortemente viziato da un fallo evidente su Lobotka, meritava l’intervento dell’arbitro immediato, senza consultare neanche il VAR. Il rigore su Osimhen poi ci vede penalizzati oltremodo. Quando ti prendono il tendine d’Achille e vai giù, perdi coordinazione ed appoggio. Quel fallo andava sanzionato, me l’ha confermato anche Osimhen poco fa. Non facciamo dietrologia, non siamo complottisti, diciamo solo che arbitro e VAR erano in una cattiva giornata. Ma vogliamo sottolinearlo. Prendere il primo gol ci ha condizionato fortemente la partita perché ci ha condizionato psicologicamente.”

