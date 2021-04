Napoli-Inter sfida anche in chiave mercato, Emerson Palmieri nel mirino

Napoli-Inter, sfida per Emerson Palmieri

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport la sfida tra Napoli e Inter non è solo in campo, i due club infatti sono entrambi interessati ad Emerson Palmieri. Il terzino della nazionale è in fuga dal Chelsea, dopo che il suo impiego in questa stagione è stato minimo. Infatti sono solo due le presenza in campionato, più qualche breve apparizione in Champions. Sia Napoli che Inter in passato hanno mostrato interesse, ma il club nerazzurro sembra aver deciso di sferrare l’assalto decisivo.

