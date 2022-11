Napoli, interesse per Samardzic dell’Udinese. Avviati i primi contatti

Napoli, contatti con l’Udinese per Samardzic

Il Napoli è seriamente interessato al centrocampista dell’Udinese Samardzic, che è andato in goal proprio contro gli azzurri nell’ultimo match di campionato. Come riportato da calciomercato.com, c’è stato già qualche contatto tra i due club per verificare la fattibilità dell’operazione. Pozzo ha avanzato una richiesta di 20 milioni, ma gli ottimi rapporti con il Napoli potrebbero far calare il prezzo. Il centrocampista resta comunque un obiettivo per il prossimo mercato estivo, anche perchè difficilmente l’Udinese se ne priverà già a gennaio.

Fonte immagine in evidena: profilo Instagram ufficiale Lazar Samardžić

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Kim nel mirino del Manchester United: il Napoli risponde

Italia-Austria, Meret verso un posto da titolare

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Piantedosi,100mila migranti in accoglienza, posti saturi