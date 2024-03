Napoli, intesa tra De Laurentiis e Italiano per la panchina azzurra. Pronto un biennale da 2,5 milioni

Napoli, Italiano il prescelto di ADL

Aurelio De Laurentiis è pronto ad affidare la panchina del Napoli nella prossima stagione a Vincenzo Italiano, dopo i contatti delle ultime settimane pare che le parti abbiano raggiunto l’accordo. Come riportato da Cronache di Napoli, il tecnico viola sarebbe ormai a un passo dal vestirsi di azzurro per le prossime due stagione. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“Aurelio De Laurentiis ha deciso: il nuovo ciclo del Napoli ripartirà da Vincenzo Italiano in panchina. Fruttuosi, anzi fruttuosissimi gli ultimi colloqui tra le parti. Il tecnico nato in Germania ha raggiunto un’intesa di massima col Napoli per un contratto biennale con opzione sul terzo anno, un sì non condizionato dalla qualificazione in Champions League, con un ingaggio di 2,5 milioni più bonus, praticamente il doppio degli 1,7 milioni netti percepiti alla Fiorentina. Proprio il club viola, scosso dalla tragica perdita del dg Joe Barone, è l’ultimo ostacolo da rimuovere per il via libera. Italiano, infatti, è in scadenza a giugno ma il suo contratto prevede una clausola di rinnovo per un’altra stagione in caso di qualificazione alle prossime Champions League o Europa League”.

