Napoli, intreccio di mercato con la Roma. Coinvolti Milik, Under e Veretout

Napoli e Roma, che intreccio

Nel corso della trasmissione radiofonica Marte Sport Live, è intervenuto Luca Marchetti esperto di calciomercato. Nel corso del suo intervento, si è parlato di alcuni intrecci di mercato che vedono coinvolti giocatori del Napoli e della Roma. Ecco quanto dichiarato:

“Cosa farà la Roma sul mercato? Farà un mercato conservativo, cercando di trattenere i migliori e vendere chi non è più centrale nel progetto di Paulo Fonseca. Cengiz Under e Jordan Veretout al Napoli? Il turco non è un calciatore apicale per l’allenatore dei giallorosso, può andare via. Si è parlato di un passaggio al Napoli nell’ambito di uno scambio con Arkadiusz Milik, ma il polacco vuole la Juventus mentre alla Roma dovrebbe giocarsi il posto con Edin Dzeko. Qualora fosse il bosniaco ad andare a Torino, magari Milik potrebbe trasferirsi nella capitale. Veretout non credo che vogliano venderlo, è una trattativa che vedo più complicata.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ufficiale, tutti negativi al tampone. L’annuncio del Napoli

Calciomercato, Maksimovic ha mercato. Il serbo può essere ceduto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus:Toscana,boom nuovi casi, 161