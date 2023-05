Napoli, ipotesi allenamento a porte aperte al Maradona

Napoli, allenamento a porte aperte al Maradona

Il Napoli dopo la conquista dello Scudetto starebbe pensando ad un ulteriore sorpresa per i tifosi, effettuando un allenamento a porte aperte al Maradona. Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il club azzurro starebbe valutando questa possibilità. Ecco quanto riporta il quotidiano oggi in edicola:

“Sarà così fino al termine del campionato ed è auspicabile che prima del gran sipario del 4 giugno il Napoli possa organizzare allo stadio Maradona almeno una sessione di lavoro aperta al pubblico, per regalarsi un abbraccio che non sia riservato soltanto ai più fortunati”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spalletti, patto di fine stagione con la squadra: due obiettivi da perseguire

Lozano, tre mesi di stop: spunta l’opzione di intervento al ginocchio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Jasmine Carrisi ed il peso del suo nome