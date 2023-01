Napoli-Juve, Osimhen “Serata fantastica, Scudetto? Ancora troppo presto”

Le parole del capocannoniere Victor Osimhen

Il Napoli cala il pokerissimo contro la Juve e tra i protagonisti della gara c’è Victor Osimhen, autore di un assist e di una doppietta. Il nigeriano ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole:

“Serata fantastica, forza Napoli sempre! Congratulazioni alla squadra, contentissimo per al vittoria e per la squadra, contento di aver contribuito con due gol e assist e rispetto per la Juventus. Come dico sempre abbiamo una grande squadra, grande qualità e grande qualità di rosa. Stasera siamo stati bravi. Scudetto? La strada è ancora lunga, abbiamo buone chance ma non pensiamo a quella parola, proseguiamo partita per partita e mettiamo in atto quello che ci insegna Spalletti”.

