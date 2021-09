Napoli-Juventus, Allegri: “Sarà una bella sfida, ho la formazione ideale”

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus.

Nella giornata di domani, alle ore 18, Napoli e Juventus si sfideranno allo Stadio Diego Armando Maradona per la terza giornata di campionato. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa.

“La partita contro il Napoli sarà bella perché sfidiamo una squadra con grandi valori tecnici che si trova in un buon momento. Ho deciso di lasciare i sudamericani a casa, Cuadrado era l’unico disponibile ma ha avuto un attacco di gastroenterite ed è andato quindi in Colombia per accertamenti. Porterò De Winter, Soulé e Miretti. magari per loro ci sarà spazio. Anche Federico Chiesa non c’è perché ha avuto un risentimento muscolare, a livello precauzionale preferisco non schierarlo: c’è rischio in una partita di grande intensità come quella di domani. Sono invece pronti Mattia De Sciglio e Luca Pellegrini.”

Riguardo la formazione Allegri afferma:

“Non siamo in emergenza, domani abbiamo la formazione ideale contro il Napoli. Sarà una partita stimolante, nelle difficoltà dobbiamo tirare fuori qualcosa in più. Le prestazioni sono le stesse, poi conta il risultato. Dobbiamo gestire meglio l’imprevisto, bisogna giocare con tranquillità e forza mentale. Gli obiettivi della Juventus sono sempre quelli: essere competitivi a marzo per lottare su tutti i fronti. Abbiamo un’ottima squadra ed è normale che c’è bisogno di crescere. Abbiamo 14 giocatori + 3 ragazzi, quelli che hanno giocato stanotte hanno finito alle 3 e mezza del mattino e arrivano domattina alle 11. Non voglio portarli a Napoli altrimenti rischiano di farsi male.

Su Moise Kean dice:

“L’ho trovato bene, è giovane. Sarebbe arrivato a prescindere da Ronaldo.”

Infine, un pensiero sul Napoli:

“Se dobbiamo giocare alle 18 io mi organizzo per giocare a quell’ora. È stabilito dagli organi competenti. Se tutti dicono il proprio pensiero viene fuori un casino. Il Napoli è una delle candidate a vincere lo scudetto, ma manca ancora tanto, dobbiamo pensare gara dopo gara, ci sono tante partite e tempo per recuperare. È inutile esaltarci quando le cose vanno bene o deprimersi quando vanno male, ci vuole equilibro. Bisogna essere bravi a partire facendo le cose semplici.”

