Napoli-Juventus, avv. Chiacchio: “Non c’è il rischio di gara a porte chiuse”

L’avv. Eduardo Chiacchio è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte, dove ha parlato della possibilità che la gara tra Napoli e Juventus si giochi a porte chiuse. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli non rischia di giocare a porte chiuse. La responsabilità oggettiva non può infatti estendersi a un territorio così lontano da quello predisposto per le partite. Ci potranno essere sanzioni economiche e Daspo, ma vi garantisco che gli azzurri non rischiano di giocare le prossime gare a porte chiuse”.

