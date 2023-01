Napoli-Juventus, dubbio in attacco per Spalletti

Il quotidiano Repubblica si concentra sul match tra Napoli e Juventus, in particolare su un dubbio in attacco che avrebbe Luciano Spalletti.

Mancano pochi giorni alla sfida di campionato tra Napoli e Juventus ed è tempo per i due allenatori scegliere l’undici titolare da schierare in campo. Il quotidiano Repubblica si concentra sulle scelte di formazione da parte di Luciano Spalletti, in particolare su un dubbio di formazione che egli avrebbe in attacco. A centrocampo invece sarebbe confermata la presenza di Piotr Zielinski

Ecco quanto riportato in merito sull’edizione odierna del quotidiano:

“Zielinski in mediana è sicuramente una possibilità, così come il solito ballottaggio tra Lozano e Politano nel tridente offensivo. Entrambi sono apparsi in crescita dal punto di vista della condizione. Il punto di riferimento resta Victor Osimhen, sempre più capocannoniere della serie A. Il numero 9 è imprescindibile. Proprio come Kim Min-jae. Tutt’e due vogliono regalare ai 50mila e oltre di Fuorigrotta una notte indimenticabile.”

