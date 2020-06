Napoli-Juventus, pronti 4 cambi per Gattuso

Possibili novità di formazione per Gattuso in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che i cambi potrebbero essere 4 a partire da Meret per lo squalificato Ospina.

In difesa a sinistra dovrebbe essere il turno di Mario Rui. Mentre a centrocampo, smaltito l’affaticamento, Fabian Ruiz dovrebbe riprendere il suo posto accanto a Demme e Zielinski. Lo spagnolo serve per dare maggiori soluzioni offensive e fisicità alla mediana azzurra. In attacco accanto agli “intoccabili” Mertens e Insigne, ballottaggio Callejon-Politano.