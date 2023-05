Napoli, Kim ai saluti: la copiosa offerta del Manchester United

Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sull’offerta del Manchester United nei confronti del difensore del Napoli Kim Min-Jae.

Il difensore del Napoli Kim Min-Jae potrebbe lasciare il club già a partire dalla prossima estate. Il giocatore coreano ha infatti suscitato l’interesse di alcuni club di Premier League, uno su tutti il Manchester United che sarebbe pronto pagare al Napoli la clausola di 60 milioni.

Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno l’ingaggio che il Manchester United andrà ad offrire a Kim Min-Jae sarebbe quasi il quadruplo di quello attuale. Questa potrebbe essere un’altra ragione per la quale il giocatore potrebbe decidere di partire.

Ecco quanto riportato:

“Kim Min-jae pronto a dire addio al Napoli dopo una sola stagione in maglia azzurra. Il Manchester United è pronto a pagare la clausola rescissoria di 60 milioni e il Napoli non potrà opporsi. Servirebbe il no del calciatore ma gli inglesi offrono un ingaggio da otto milioni l’anno più bonus, quasi quattro volte lo stipendio attuale del coreano. Sul calciatore ci sono anche le attenzioni del Chelsea e del Tottenham che addirittura potrebbero rilanciare.”

