Napoli-Kvaratskhelia, il club lo voleva dai tempi di Gattuso

Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed ha spiegato che il Napoli ha seguito Khvicha Kvaratskhelia per ben due anni.

Khvicha Kvaratskhelia ha già conquistato tutti i tifosi del Napoli con le sue qualità ed i suoi gol. Il giornalista Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed ha affermato che il Napoli ha seguito l’attaccante georgiano per ben due anni.

Il Napoli seguiva Kvaratskhelia già da due anni. Ci aveva provato già ai tempi di Gattuso, rendiamoci conto da quanto tempo è sull’attaccante. Gattuso chiamò Kaladze (ex Milan, oggi sindaco di Tbilisi in Georgia) per sondare il terreno. Pagato 10 milioni di euro, due anni fa costava tra i 25 e i 30: tutte le squadre inglesi lo volevano, ma il Rubin Kazan non voleva cederlo. In seguito è scoppiata la guerra ed il Rubin Kazan ha abbassato il prezzo. Il Napoli è stato bravo a mantenere sempre i contatti, anche quando non poteva prenderlo. Fu segnalato da Zaccardo al Napoli. Quando Insigne ha firmato col Toronto la Società partenopea ha giocato d’anticipo e sono stati velocissimi: l’hanno preso il 30 marzo, in quella data ha firmato il contratto. C’erano squadre anche in Serie A che aspettavano di capire che budget avevano e che cessioni potevano fare.”

