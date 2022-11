Napoli, Kvaratskhelia: il georgiano ha deciso il suo futuro

Khvicha Kvaratskhelia ha deciso quale sarà il suo futuro

Khvicha Kvaratskhelia, sta vivendo un momento non facilissimo. La lombalgia lo ha costretto lontano dal campo e nei giorni scorsi ha anche subito il furto della sua automobile. Il georgiano sta pensando ora alla soluzione migliore per il suo futuro. Il Mattino, nella sua edizione odierna, riferisce che l’intenzione del giocatore sarebbe di rimanere ancora a lungo a Napoli, volontà che avrebbe comunicato anche al suo agente in questi giorni.

Fonte foto: Instagram @kvara7

