Napoli-Kvaratskhelia: la possibilità dell’affare è sempre più concreta

La Gazzetta dello Sport si sofferma su Khvicha Kvaratskhelia e la possibilità di approdare al Napoli.

Ormai la notizia è risaputa: il Napoli ha un interesse per il giocatore georgiano Khvicha Kvaratskhelia. La Gazzetta dello Sport si sofferma su tale questione, spiegando che il giovane sarebbe ad un passo dal club azzurro.

Ecco quanto riportato:

“È sempre più consistente la possibilità che il 1o luglio venga tesserato a parametro zero il nazionale georgiano Khvicha Kvaratskhelia, 21 anni, protagonista di una vicenda davvero particolare. Tesserato ora con la Dinamo Batumi, ha ottenuto lo svincolo della Fifa dal Rubin Kazan dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Di lui si parla molto bene e non è da escludere che prenda il posto del messicano Lozano, a caccia di nuove esperienze.”

