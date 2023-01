Napoli, la situazione dei giocatori dopo il Mondiale

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione sulla situazione sui giocatori azzurri dopo il Mondiale in Qatar.

Tutti i giocatori del Napoli sono rientrati in città dopo la fine dei Mondiali in Qatar ed il Corriere dello Sport si concentra sulla situazione del club di Luciano Spalletti. In attesa di mercoledì 4 gennaio, giorno in cui ci sarà la sfida contro l’Inter, il Napoli si è allenato al Konami Training Center con la Juve Stabia.

“Una partitella intensa, di cento minuti complessivi, nel corso della quale Spalletti ha alternato l’intera rosa mischiando come di consueto carte e uomini senza concedere indizi: la prova generale in vista del ritorno del campionato in programma mercoledì con l’Inter a San Siro, dopo cinquantatré giorni di pausa e di attesa, è stata a dir poco blindata”

Il Corriere dello Sport interviene poi su alcuni singoli giocatori, ovvero su Rrahmani e Juan Jesus:

“Il ritmo-partita manca inevitabilmente e il suo impiego al fianco di Kim con l’Inter è in dubbio. Pronto Juan Jesus.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

