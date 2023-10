Napoli, la storia e i numeri del club

Inutile dire come la stagione 2022/2023 entrerà nella storia del calcio italiano, con il Napoli che vince il suo terzo scudetto dopo oltre trent’anni di attesa, a compimento di una stagione dominata, con i festeggiamenti che arrivano con cinque giornate di anticipo sulla fine del campionato.

Nonostante i molti anni di attesa è interessante vedere dati alla mano come molti tifosi hanno creduto fin da subito su una vittoria dello scudetto, e non solo a parole: lo dimostrano i dati raccolti dall’Osservatorio Lottomatica, dove la squadra è arrivata a conquistare il 51% della fiducia degli scommettitori, secondo le quote giocate presso le agenzie e i Casinò online. Quest’anno le cose sembrano cambiate, quantomeno a livello di bookmakers: al momento la vittoria del Napoli è data 1 a 7.5, con la favorita Inter quotata 1 a 2.25. In mezzo il Milan, 1 a 3, e la Juventus 1 a 5.50.

La società, dopo anni di sfide ai vertici della classifica, ha trovato un suo equilibrio vincente ed ha saputo imporsi sulle rivali storiche, grazie soprattutto al lavoro del presidente De Laurentiis e dell’allenatore Luciano Spalletti, ora sostituito da Garcia.

Questo scudetto ha un significato diverso rispetto ai precedenti. Se allora fu Maradona a trascinare la squadra verso la vittoria, ora è un progetto lungimirante e paziente che finalmente ha dato i suoi frutti, meritatamente.

Non dimentichiamo che la squadra nel 2022 ha salutato Lorenzo Insigne, e tutto faceva pensare tranne che a una stagione più facile, anche per la mancata fiducia dei tifosi nelle scelte manageriali. Che tuttavia si sono rivelate vincenti, a partire dalla conferma di Spalletti in panchina. La volontà di credere in un progetto alla fine ha fatto cambiare idea ai tifosi e lo ha fatto nel migliore dei modi, attraverso i risultati.

Il ricordo dei due primi scudetti rimarrà sempre nel cuore di ogni tifoso, ma questa vittoria ha un sapore diverso e scrive un nuovo capitolo nella storia del club. E apre le porte ad un futuro più solido e meno tormentato da ansie e aspettative. In fondo la città, la squadra e il suo presidente hanno dimostrato che si può vincere, che il Napoli può tornare ad essere grande come lo è stato in passato.

Mentre l’eco della vittoria dell’anno scorso non si è ancora spenta, noi vogliamo ripercorrere insieme la storia di questo club, fatta di sfide, momenti difficili ma anche di tanti successi che sono entrati nella storia del calcio italiano.

La fondazione e gli esordi in serie A

Il club venne fondato con il nome Associazione Calcio Napoli nel

1926 su iniziativa dell’imprenditore napoletano Giorgio Ascarelli. La società esordì in massima serie nella Divisione Nazionale, considerata la serie A di allora, nella stagione 1926-1927. Dopo le prime difficoltà, e la retrocessione, la squadra cominciò ad ottenere i primi successi sotto la guida di quello che è considerato il primo giocatore idolo dei tifosi, Attila Sallustro. Nel 1929-1930, il Napoli entrò in Serie A, allora a girone unico, e nei 6 anni in cui fu sotto la guida dell’allenatore William Garbutt, raggiunse ottimi piazzamenti, arrivando terzo per ben due volte nelle stagioni 1932-33 e 1933-34.

Il 1936 vide l’ingresso del comandante Achille Lauro nella società, ma non furono anni brillanti per il club, che arrivò a retrocedere nella stagione 1941-42.

Dopo anni tra serie A e serie B, la squadra risalì rapidamente le classifiche negli anni ‘60. Quest’ epoca viene ricordata soprattutto per la conquista della Coppa Italia nella stagione 1961-62, quando ancora in serie B, diventò l’unica squadra della storia a vincere il trofeo al di fuori della massima divisione. Nel 1964, la società venne rinominata in Società Sportiva Calcio Napoli e raggiunse il secondo posto in serie A nel 1968.

L’era Ferlaino e i primi due scudetti

Nel 1969, il Napoli fu acquisito da Corrado Ferlaino, che condusse la squadra verso traguardi mai raggiunti in precedenza. Negli anni ‘70 arrivò terzo per due volte nel 1971 e nel 1974, e secondo nel 1975. L’anno successivo vinse la Coppa Italia. Nel 1984, il presidente Ferlaino fece l’acquisto che segnò la svolta nella storia del club, Diego Armando Maradona. I risultati non tardarono ad arrivare e il Napoli vinse il suo primo scudetto nel 1987, guidato dall’allenatore Ottavio Bianchi.

Con l’arrivo dei brasiliani Careca e Alemão, il club raggiunse l’apice del successo vincendo la Coppa UEFA nel 1989 e il secondo scudetto nel 1990. Maradona lasciò la squadra nel 1991 segnando la fine di un’epoca, ma lasciando un ricordo nel cuore di tutti i napoletani. Tanto da indurre successivamente la città ad intitolare lo stadio in suo nome. Nonostante i risultati rispettabili ottenuti negli anni successivi, la crisi finanziaria portò alla cessione dei migliori giocatori e alla retrocessione in Serie B nel 1998. Nel 2004, il club fallì, ma venne rilevato dall’imprenditore Aurelio De Laurentiis, che lo iscrisse al campionato di terza serie. Il club tornò ben presto in serie A pochi anni dopo, nel 2007.

L’era De Laurentiis ed il terzo scudetto

Con l’arrivo dell’allenatore Walter Mazzarri nel 2009, la squadra è tornata ai vertici del calcio italiano, partecipando alla UEFA Champions League nel 2011 e vincendo la quarta Coppa Italia nel 2012. Nel 2013, la squadra si è classificata al secondo posto nel campionato italiano, con Edinson Cavani come capocannoniere.

Successivamente, sotto la gestione di Rafael Benítez, il Napoli ha vinto la quinta Coppa Italia e la seconda Supercoppa Italiana. Con l’arrivo dell’allenatore Maurizio Sarri nel 2015, la squadra è diventata campione d’inverno nella stagione 2015-2016, ma ha perso lo scudetto contro la Juventus. Tuttavia, il Napoli si è mantenuto ai vertici del calcio italiano, ottenendo il terzo posto nella stagione 2016-2017 e diventando nuovamente campione d’inverno l’anno successivo, ma senza vincere il titolo.

Nella stagione 2020, sotto la gestione di Gennaro Gattuso, il Napoli ha vinto la sesta Coppa Italia della sua storia, terminando solo al quinto posto nel campionato.

La stagione 2021-22 inizia con l’arrivo dell’allenatore Luciano Spalletti e, nonostante la squadra non abbia avuto successo in Coppa Italia ed Europa League, si è classificata al terzo posto in Serie A. La stagione 2022-23 è partita benissimo e la squadra è riuscita subito a distanziare le rivali ottenendo un margine che l’ha portata a conquistare lo scudetto cinque giornate prima della fine della stagione.

I numeri e i trofei vinti

Il Napoli ha collezionato numerosi successi nella sua storia. Oltre allo scudetto appena conquistato, ne ha vinti altri due durante l’era Maradona. Il primo titolo, ottenuto nella stagione 1986-1987 sotto la guida di Ottavio Bianchi, il secondo vinto nel 1990 sotto la guida di Alberto Bigon.

Il Napoli ha anche vinto sei volte la Coppa Italia, nel 1962, 1976, 1987, 2012, 2014 e 2020.

La coppa UEFA è stata vinta nel 1989, dopo aver superato Lipsia, Bordeaux, Juventus e Bayern Monaco, prima di battere lo Stoccarda in finale. La squadra ha anche vinto la Supercoppa Italiana nel 1990 e nel 2013, entrambe contro la Juventus.

E’ forse ancora presto per pensare alla prossima stagione. Ma sicuramente il club, con questo progetto, avrà ancora molto da dire sia in campionato che in Europa. La sfida sarà tenere il passo di quest’anno e competere con le rivali storiche italiane, ma per il momento ci sembra giusto vivere il presente e godersi questo meritato trionfo.

