Napoli, l’avventura di Garcia è giunta al termine. Esonero ormai vicino

L’avventura di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli sembra ormai essere giunta al termine, dopo la sconfitta casalinga contro l’Empoli il destino del tecnico francese va in direzione dell’esonero. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a dare l’annuncio del licenziamento. Il numero uno azzurro avrebbe convocato nei suoi uffici di Roma il ds Meluso, Micheli e Sinicropi, per un incontro dal quale uscirà fuori il nome del successore di Garcia. I nomi caldi sono quelli di Tudor, Mazzarri e Fabio Cannavaro (oggi presente in tribuna al Maradona, ndr). Sullo sfondo resta sempre viva la candidatura di Antonio Conte, anche se l’ex tecnico del Tottenham ad ottobre pare abbia rifiutato la proposta di De Laurentiis. Come riportato dalla rosea, l’unica cosa certa al momento sarebbe l’assenza di Garcia alla ripresa degli allenamenti fissata per mercoledì.

