Napoli-Lazio, come sta Osimhen dopo lo scontro con Patric

Il Corriere dello Sport si sofferma su Victor Osimhen, che durante la sfida tra Napoli e Lazio ha avuto uno scontro con Patric.

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ed il difensore della Lazio Patric sono stati protagonisti di uno scontro in mezzo al campo durante la sfida di campionato tra le due compagini. Il giocatore azzurro è stato colpito in viso, in particolare allo zigomo sinistro. Fortunatamente, stando a quanto si apprende dall’odierna edizione del Corriere dello Sport, non ci sarebbero conseguenze oltre ad un normale gonfiore. La situazione dunque sarebbe completamente sotto controllo.

Ecco cosa si legge sul noto quotidiano:

“I segni della battaglia sono evidenti sul viso di Osimhen: gonfio all’altezza dello zigomo sinistro, proprio quello dell’impatto tremendo di Milano con Skriniar che lui protegge ancora con la mascherina, per un colpo rimediato in uno scontro con Patric. Cose che capitano. Per fortuna senza gravi conseguenze, questa volta.”

Fonte foto: Instagram, @victorosimhen9

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

Osimhen, dichiarazione a sorpresa su Spalletti: le parole del nigeriano

De Laurentiis: “Vi tolgo ogni dubbio, tifo Napoli: vi dico il motivo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici