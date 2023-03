Napoli-Lazio, Hysaj: “Grandissimo passo avanti per tutti noi”

Il terzino della Lazio Elseid Hysaj ha commentato la vittoria contro il Napoli ai microfoni di “Lazio Style Channel”.

Elseid Hysaj, terzino della Lazio ed ex giocatore del Napoli, ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di “Lazio Style Channel” dopo la vittoria contro i partenopei.

“È stata una grandissima prova. Stiamo crescendo sia come squadra sia come gruppo. Se superi una prova come questa si vedono i progressi e devi credere nel tuo potenziale perché puoi fare bene anche su campi come quello di Napoli. Siamo adulti e professionisti. Sapevamo che questa partita poteva essere una cambio di passo per noi. Siamo stati bravi ad avere tranquillità e a dimostrare che sappiamo giocare anche contro grandi squadre e possiamo fare grandi cose nel futuro. Per non subire gol siamo stati in dieci davanti alla porta. Volevamo questa vittoria con tutto il cuore. Bisogna crescere sempre nella vita e nel calcio. Era difficile anche contro la Sampdoria, non esistono partite facili. Se vai concentrato come oggi è più facile prendere i tre punti.”

Sulla differenza con la Lazio dello scorso anno:

“Il primo anno abbiamo fatto male, mentre ora sappiamo fare movimenti giusti e tutto riesce facilmente. Ho la fiducia dei ragazzi e del mister ed è normale che le cose vanno meglio. La difesa è stata la cosa ha funzionato meglio. Da Ciro al portiere eravamo tutti concentrati. Anche se si muoveva una mosca ci chiamavamo per stare attenti.”

