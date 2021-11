Napoli-Lazio: Insigne e Fabian ancora in dubbio

Luciano Spalletti spera di recuperare i due giocatori dopo le tante defezioni dell’ultimo periodo

Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz non sono al meglio della condizione e si sono visti costretti a lavorare ancora a parte. Il Corriere dello Sport nella su edizione odierna riferisce che Luciano Spalletti attenderà fino all’ultimo per essere certo della loro idoneità o meno. Il tecnico, già privo di calciatori importantissimi come Anguissa, Osimhen e Politano spera quantomeno di recuperare il capitano e il centrocampista spagnolo in vista del big match di Serie A tra Napoli e Lazio.

