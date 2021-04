Napoli-Lazio, Luis Alberto in forte dubbio per la sfida di stasera

Napoli-Lazio, Luis Alberto in dubbio

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, resta in forte dubbio la presenza di Luis Alberto nella gara di stasera contro il Napoli. Lo spagnolo non ha svolto non ha svolto la seduta di allenamento con il gruppo, con Simone Inzaghi che quasi sicuramente dovrà fare a meno di lui. Al suo posto con ogni probabilità, verrà schierato Pereira.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Boniek: “Agnelli? Mi viene da ridere, voleva aiutare il calcio con a Superlega”

Napoli, ultime di formazione: sorpresa in attacco, Lozano verso l’esclusione. Un dubbio in difesa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Deputato Pd, a Roma da 2 mesi mio figlio senza sepoltura