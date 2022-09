Napoli, le qualità di Lobotka fanno paura ad ogni avversario

La Gazzetta dello Sport analizza due dati relativi al gioco del Napoli ed esalta le qualità del centrocampista Stanislav Lobotka.

Stanislav Lobotka è un centrocampista del Napoli da ormai due stagioni e le sue qualità sono certamente indiscutibili. La Gazzetta dello Sport si è soffermata sul gioco del Napoli, in particolare su due dati relativi ad esso. Il quotidiano inoltre ha esaltato le qualità del centrocampista polacco, affermando che in campo fa paura ad ogni avversario.

Di seguito le parole del quotidiano relative a Stanislav Lobotka ed al gioco del Napoli:

“Il Napoli è secondo assoluto come possesso palla, ma ultimo per chilometri percorsi. Significa che è il pallone a muoversi rapido perché c’è una squadra organizzata bene e che non deve correre a vuoto. Il centro è Lobotka, con le sue qualità di uomo flipper, fa paura a qualsiasi avversario. Spalletti inseguiva da anni l’erede del Pizarro, ora lo ha trovato e la squadra fa girare palla proprio come un flipper.”

