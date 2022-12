Napoli, le ultime su Kim: ieri non si è allenato

Il Napoli sarebbe in apprensione per il difensore Kim Min-Jae, che nella giornata di ieri non avrebbe preso parte all’allenamento.

Il difensore de Napoli Kim Min-Jae si trova attualmente in Qatar in quanto convocato dalla propria Nazionale per il Mondiale. Le condizioni del giocatore però non sarebbero delle migliori: stando a quanto riportato dal quotidiano Il Mattino quest’ultimo non si sarebbe allenato con la squadra durante la giornata di ieri.

“Kim non ha preso parte all’allenamento di rifinitura, resta in forte dubbio per la partita di stasera contro il Portogallo, l’ultima del girone che la Corea del Sud sarà obbligata a vincere per avere ancora speranza di potersi qualificare agli ottavi di finale. Il difensore del Napoli ha accusato problemi al polpaccio destro già nella prima partita contro l’Uruguay ma poi ce l’ha fatta a scendere in campo contro il Ghana, match in cui non è apparso al massimo.”

Fonte foto: Instagram, @kiminjae3

