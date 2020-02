Napoli-Lecce, Caressa: “Gli azzurri sono furiosi, e hanno ragione. Perchè non andare al Var?”

Fabio Caressa, giornalista, telecronista e conduttore delle trasmissioni di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente satellitare nel corso di Sky Calcio Club, programma di approfondimento sui temi caldi del calcio italiano. Questo il suo pensiero su quanto successo nella ventitreesima giornata del campionato di Serie A: “Per me è molto difficile spiegare perché l’arbitro di Napoli-Lecce non sia andato a rivedere l’azione del rigore reclamato da Arkadiusz Milik“.

Caressa ha poi aggiunto: “Il Napoli si è infuriato per l’arbitraggio. E’ un errore clamoroso, come fai a dare l’ammonizione all’attaccante? Il contatto è netto! Il giocatore azzurro è anche andato dall’arbitro a chiedere spiegazioni. E l’arbitro Antonio Giua, andando via, gli ha risposto: ‘Decido io, decido io’. Anche seguendo il protocollo, però, il VAR può dire all’arbitro: ‘Guarda che il contatto è stato più netto di quanto credi e di quello che è sembrato’. A quel punto, perchè non rivedere il tutto?”, ha concluso il noto giornalista al termine del suo intervento.

