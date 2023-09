Napoli-Lecce, De Laurentiis partirà insieme alla squadra

Secondo il quotidiano Il Mattino il Presidente Aurelio De Laurentiis partirà con la squadra per assistere a Napoli-Lecce.

Aurelio De Laurentiis partirà con la squadra per assistere alla sfida di campionato tra Napoli e Lecce. Il match avrà luogo sabato 30 settembre alle ore 15 presso lo Stadio Via del Mare. Il motivo di tale scelta avrebbe a che fare con un obiettivo ben preciso: quello di essere vicino al club il più possibile.

Ecco quanto riportato in merito dall’edizione odierna de Il Mattino:

“Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha capito che più vicino sta alla squadra e meglio è. Anche alla luce della faccenda Osimhen. E allora oggi passerà la notte a Lecce, assieme ai campioni d’Italia. Ieri era a Roma ma nel pomeriggio partirà in volo per Brindisi con la squadra, in viaggio con Garcia, per trascorrere la vigilia con agli azzurri. È la prima volta.”

