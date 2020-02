Napoli-Lecce, Gattuso furioso negli spogliatoi: Koulibaly ha chiesto scusa

Il Napoli è uscito con le ossa rotte dalla gara contro il Lecce, match contro i salentini doveva confermare la rinascita della squadra azzurra, invece la formazione di Gattuso è tornata nel baratro. Prestazione imbarazzante ed ormai la possibilità di raggiungere l’Europa diventa sempre più difficile (la Champions League è praticamente impossibile). A fine gara Gattuso aveva il volto notevolmente deluso, negli spogliatoi il nervosismo era tangibile, il tecnico ha alzato la voce all’indirizzo della squadra riferendo parole che poi ha detto anche in televisione: “Siamo fragili! Non ho visto cattiveria, così non va”, ha detto il tecnico calabrese con lo sguardo iniettato di rammarico e nervosismo. Nessun accenno al mancato rigore su Milik, il tecnico ha battuto molto sull’aspetto mentale della squadra che è apparsa spenta e senza grinta.