Napoli-Lecce, Giua non va al Var: Abisso aveva insistito per far rivedere l’azione

Clamoroso retroscena svelato da Raffaele Auriemma sull’edizione odierna di TuttoSport: “Giua non è andato al Var nonostante Abisso avesse insistito per diversi minuti”

Aveva ragione Gattuso, la partita con il Lecce rischiava di essere una trappola. E il Napoli ci è finito dentro, in maniera sciagurata, anche grazie alla spintarella decisiva dell’arbitro Giua che (sull’1-2) ha giudicato simulazione la caduta in area di Milik, provocata dal fallo di Donati. Il fischietto sardo è stato irremovibile e non è andato a rivedere l’azione al video, nonostante il Var Abisso avesse insistito per alcuni minuti, con l’intento di evitargli una cantonata probabilmente decisiva ai fini del punteggio. A fine gara la reazione del Napoli è stata educata ma decisa.

