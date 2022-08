Napoli-Lecce: la probabile formazione degli azzurri

Luciano Spalletti pensa alla formazione da schierare in Napoli-Lecce

Il Napoli per la quarta giornata del campionato di Serie A 2022-2023 sfiderà il Lecce allo stadio Maradona. l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova a prevedere le mosse di Luciano Spalletti in visa della gara. Spazio al 4-2-3-1 e debutto da titolare in campionato di Giacomo Raspadori.

Questo il probabile 11 azzurro:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Lobotka, Anguissa; Kvaratskhelia, Politano, Raspadori; Osimhen.

