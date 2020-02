Napoli-Lecce, parla De Grandis: “Milik accentua la caduta, il tuffo plateale inganna Giu

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, nel corso della Sky Calcio Club ha analizzato la moviola di Napoli-Lecce: “Vi spiego il rigore non dato agli azzurri. Sul pallone di Josè Callejon, Arkadiusz Milik va via in dribbling e cade. Di certo, il polacco accentua e l’arbitro lo vede, ma nel dettaglio si nota che il contatto c’è. Di sicuro il polacco fa un tuffo plateale che inganna l’arbitro Antonio Giua. Il VAR non interviene perché non vuole farlo. Serve grandissima personalità, in questi casi”.

Top & Flop – Napoli-Lecce, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Le pagelle – Il Lecce e l’arbitro fermano il Napoli

Arbitraggio presuntuoso, il rigore c’era. Giua non covince.

Giuntoli a Sky: “L’arbitro poteva andare a rivedere l’azione. E’ inaccettabile!”

Liverani:”Napoli forte, noi con coraggio. Per la salvezza ci siamo”

