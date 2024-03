Napoli, Lobotka partirà solo in caso di offerta irrinunciabile

Secondo Tuttosport il Napoli lascerà partire Stanislav Lobotka solo se gli verrà presentata un’offerta a cui non potrà rinunciare.

Si continua a parlare dell’interesse del Barcellona per il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka. L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport ha parlato della vicenda spiegando in particolare la situazione in casa Napoli.

Secondo quanto si legge il club azzurro lascerà partire il giocatore slovacco soltanto se la parte interessata presenterà un’offerta considerata irrinunciabile.

Di seguito quanto riportato:

“Con Zielinski e Osimhen ormai alla porta, la partenza di un giocatore chiave come Lobotka, costringerebbe il club – a meno di due anni dallo scudetto – a una vera e propria rifondazione. Difficile comunque che il Napoli decida di privarsi del suo regista (il cui contratto scade nel 2027) se non di fronte a un’offerta irrinunciabile.”