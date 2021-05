Napoli, Lozano e Politano sempre meglio: Gattuso può gestirli come vuole

La rosa del Napoli è sempre più competitiva: Hirving Lozano e Matteo Politano stanno dimostrando ogni giorno le loro capacità.

Il Napoli è sempre più vicino all’obiettivo Champions League: la squadra azzurra sta crescendo sempre più dal punto di vista tecnico e tattico. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra in particolare sull’attaccante Hirving Lozano ed il centrocampista Matteo Politano. I due sono soliti alternarsi sulla fascia destra del campo e proprio grazie le loro capacità la competitività del Napoli è sempre più alta.

Dal quotidiano si legge:

“I miglioramenti sia di Lozano, sia di Politano sono stati evidenti. Che poi i due si alternino a destra non fa che aumentare la competitività della squadra, con Gattuso che potrà gestire a piacimento i cambi, che se sono di qualità diventano decisivi, specie in questo maggio in cui i primi caldi e la stanchezza possono causare cali di rendimento.”

