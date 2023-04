Napoli: Lozano potrebbe partire, per Zielinski offerta al ribasso

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sul centrocampista del Napoli Piotr Zielinski e sull’attaccante Hirving Lozano.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione su due giocatori del Napoli: Piotr Zielinski ed Hirving Lozano. Secondo le parole riportate dal noto quotidiano, l’attaccante messicano potrebbe salutare il club azzurro a fine stagione, in quanto la sua permanenza potrebbe essere pesante dal punto di vista economico. Il centrocampista polacco invece vorrebbe restare in azzurro, tuttavia trovare il giusto accordo non sarebbe tanto facile, in quanto dovrebbe accettare un’offerta al ribasso da parte del club.

Ecco quanto si legge in merito alla questione:

“Il polacco vorrebbe restare, ma accetterà una decurtazione di ingaggio nella stagione del miglior risultato? Altrimenti finirà sul mercato, e andrà sostituito. Discorso simile per l’esterno messicano, insieme a Osimhen è il più pagato: 4,5 milioni. Considerato anche i pochi gol diventa un lusso tenerlo.”

