Napoli, luci accese per tutta la notte al San Paolo. L’omaggio a Diego

Napoli, luci accese al San Paolo

Come riportato dalla redazione di Sky Sport, la città di Napoli è estremamente scossa per la scomparsa di Diego Armando Maradona. Per tutta la notte, le luci del San Paolo rimarranno accese per onorare la memoria del Pibe. Si registra la presenza di alcuni tifosi all’esterno del San Paolo, che si stanno riunendo per commemorare Maradona.

Maradona, il ricordo del Napoli

