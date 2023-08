Napoli, martedì visite mediche per Lidstrom: l’indiscrezione

Secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Jesper Lindstrom farà domani le visite mediche con il Napoli.

Sembrerebbe tutto pronto per l’arrivo a Napoli del centrocampista danese Jesper Lindstrom. A dare l’annuncio è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha annunciato le visite mediche nella giornata di domani. Secondo quanto riportato sull’account Twitter del giornalista, il giocatore non si sarebbe allenato con l’Eintracht Francoforte proprio per il suo trasferimento nel club azzurro.

Di seguito le parole di Fabrizio Romano:

“Jesper Lindstrøm al Napoli, ci siamo! Accordo verbale in atto con l’Eintracht su un pacchetto da 25 milioni di euro con contratto quinquennale per l’ala nata nel 2000. Lindstrøm non si è allenato con la squadra oggi perché è pronto per il viaggio in Italia, le visite mediche sono state prenotate martedì.”

