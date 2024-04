Napoli, Meret: “Se giochiamo così arriveranno risultati”

Alex Meret ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Kiss Kiss Napoli” dopo il pareggio avvenuto contro la Roma.

Alex Meret è stato uno dei protagonisti della sfida tra Napoli e Roma avvenuta ieri pomeriggio.

L’estremo difensore ha parlato della situazione attuale del club azzurro ai microfoni di “Kiss Kiss Napoli”.

“Dobbiamo provare a vincere tutte le sfide rimanenti, sappiamo che abbiamo perso tante occasioni lungo la strada ma vogliamo chiudere il campionato al meglio. Se continuiamo a giocare come abbiamo fatto con la Roma, sono certo che i risultati arriveranno. Non può andarci sempre male. Ieri Mister Francesco Calzona si è fatto sentire in maniera importante, la prestazione di Empoli era stata molto negativa. Abbiamo lavorato con più attenzione, volevamo una prestazione migliore e c’è stata anche se il risultato ci ha penalizzato ancora. Siamo andati in ritiro un giorno in più ma non è quello che fa la differenza. A farla è la voglia di sacrificarsi che non sempre abbiamo messo in campo.”

Fonte immagine in evidenza – (da Football Pictures) – Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, presto nuovo incontro tra Antonio Conte e De Laurentiis

De Rossi: “Pareggio col Napoli? Non da buttare. Il pallone? L’abbiamo tenuto pari”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi