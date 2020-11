Napoli, migliaia di persone per strada e ristoranti affollati

Napoli, migliaia di persone per strada. Ristoranti del lungomare pieni e vie del centro super affollate

La regione Campania è stata dichiarata zona gialla nel nuovo Dpcm. Questo vuol dire che è concessa una maggior libertà alla popolazione del territorio, pur sempre nel rispetto delle regole e nel distanziamento.

Nonostante le difficoltà del momento, oggi il lungomare di Napoli è stato letteralmente invaso dai cittadini. Così come riportato dal portale calciomercato.com, i cittadini hanno deciso di sfruttare la calda giornata di sole e qualcuno ha fatto il bagno in mare. Migliaia di persone si sono riversate in via Partenope e via Caracciolo, con i ristoranti del lungomare super affollati e le strade stracolme di cittadini.

