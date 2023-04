Napoli-Milan, Meret: “C’è delusione, ma nessun rimpianto”

Il portiere del Napoli Alex Meret ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Milan.

Il Napoli pareggia contro il Milan perdendo così l’accesso alla semifinale di Champions League; il portiere Alex Meret ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di DAZN.

“Oggi abbiamo fatto una grande partita in generale. Sapevamo che il Milan avrebbe difeso e che sarebbe stato pericoloso sulle ripartenze, peccato non aver fatto fallo sulla ripartenza del gol. Abbiamo però creato gioco, occasioni e dato tutto fino alla fine. Se avessimo trovato il gol prima sarebbe potuto essere diverso, ma abbiamo dato tutto e c’è poco da recriminare. Abbiamo preso già nelle altre partite gol in ripartenza. C’è delusione perché volevamo vincere e andare avanti, era nelle nostre possibilità farlo. Ci abbiamo provato fino all’ultimo secondo. Questo non deve togliere nulla al gran cammino fatto e bisogna continuare a fare queste prestazioni per fare le ultime vittorie in campionato per il nostro obiettivo.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali

Napoli-Milan, pronta la mossa di Spalletti per spiazzare Pioli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Keanu Reeves e la fidanzata Alexandra Grant, red carpet al bacio: mai visti così