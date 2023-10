Napoli-Milan, Politano: “Un pareggio che vale tanto”

Al termine di Napoli-Milan l’attaccante azzurro Matteo Politano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Allo Stadio Diego Armando Maradona la sfida di campionato tra Napoli e Milan si conclude con un pareggio e l’attaccante Matteo Politano ha parlato proprio di quest’ultima.

Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn:

“È un pareggio che vale tanto, siamo felici della reazione che abbiamo avuto, abbiamo fatto un secondo tempo perfetto, abbiamo reagito da grande squadra. Il primo tempo è stato brutto, abbiamo concesso troppo al Milan, peccato per l’ultima azione nel secondo tempo perché potevamo anche vincere. Finalmente sono tornato a segnare in casa, sono felice, dobbiamo continuare su questa strada e ripartire da questa ripresa. Nell’intervallo ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che così non si poteva continuare, dovevamo dare tutto per i nostri tifosi e per noi stessi perché stavamo facendo una brutta figura.”

Fonte foto: Flickr.com

