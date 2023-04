Napoli-Milan, Spalletti: “Prestazione sotto il nostro livello”

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta contro il Milan.

Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Napoli contro il Milan allo Stadio Diego Armando Maradona.

“Il risultato non è severo, il Milan ha fatto una grandissima prestazione. È partito forte e ha sfruttato tutte le situazioni che gli abbiamo concesso. Abbiamo fatto una prestazione sotto il nostro livello e la grande responsabilità dei ragazzi li ha portati a tentare di ribaltare il risultato. Inizialmente abbiamo fatto fatica a far circolare palla come sappiamo, abbiamo forzato senza quella qualità nella prestazione iniziale, abbiamo sbagliato troppi palloni per quello che è il nostro livello. Spesso gli abbiamo lasciato spazio tra le linee che loro sono bravi a interpretare; hanno trequartisti, centrocampisti di qualità, con l’uomo in mezzo hanno puntato la nostra linea difensiva e non ci siamo divisi bene le loro posizioni. Ci sono giocatori che danno tutto in nazionale e tornano stanchi, anche nel Milan. Un po’ ha influito quello e un po’ ha influito la grande prestazione del Milan, noi non siamo stati al nostro solito livello. Olivera ed Osimhen sono tornati con un problema, siamo stati un po’ sfortunati da questo turno della nazionale”.

Sulla Champions League:

“In ottica quarto di finale ci sarà anche qualcuno che dice che non siamo avvantaggiati dal sorteggio, perché sembrava ci fosse toccata una squadra facile da mettere sotto e così non è. Abbiamo detto che la Champions rimette a posto sempre tutto, in quelle partite è difficile trovare se non a livello emotivi, a livello di personalità qualcuno che non dia tutte le qualità che ha, spero che ci sia anche qualcun altro che la pensa come me.”

Su ciò che è accaduto con Maldini:

“Da parte mia non è successo niente, chiedevo dell’ammonizione di Lobotka e il direttore di gara mi spiegava. Poi lui è passato sbracciando a dire ‘ti lamenti sempre’, ma in panchina noi siamo rimasti seduti, casomai è successo a loro di essere richiamati in panchina. Che mi parlasse sopra non mi è piaciuto: gliel’ho detto e lui ha reagito un po’. Per me è tutto a posto, mi è dispiaciuto perché è Paolo Maldini.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Conferenza Spalletti: “Osimhen assenza pesante, ma questo è un gruppo che può sostituire chiunque”

Pioli in conferenza: “Non meritavamo di perdere l’andata, sceglierò i migliori per vincere il Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici