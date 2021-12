Napoli – Morto a 52 anni Hugo Maradona, il fratello minore di Diego

Lutto in casa Maradona – Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona, è morto questa mattina per arresto cardiaco.

Lutto in casa Maradona, ne parla Fanpage: Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona, è morto all’età di 52 anni per arresto cardiaco. La notizia è stata divulgata in mattinata, l’uomo viveva nella zona Flegrea a Monte di Procida, in provincia di Napoli. Hugo Maradona è deceduto nella sua abitazione. Il decesso arriva ad un anno a quello di Diego Armando, avvenuto il 25 novembre 2020 in Argentina.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coppa d’Africa: la Nigeria potrebbe far giocare Osimhen senza l’ok del Napoli

Calciomercato: difficile l’arrivo di Mandava a gennaio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

onte Genova: sindaco lavora per farci passare il Giro